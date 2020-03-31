中鋼公司31日舉辦「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」開工祈福典禮，由中鋼董事長翁朝棟親臨會場主持，邀請總經理王錫欽、執行副總經理黃建智、中鋼企業工會理事長陳春生及相關單位主管均與會共同祈福，高雄市政府副市長陳雄文及環保局副局長吳家安也撥冗蒞臨觀禮指導。

陳雄文致詞時表示，中鋼公司一直是國內企業界的楷模，不僅僅是鋼鐵產業的龍頭，也是高雄市的在地代表性企業，更是國家重要的工業。30年前他在高雄市環保局服務時，向中鋼所提的相關環保要求，都很快得收到回應改善，充分感受到中鋼的紀律及效率。近年來，中鋼公司陸續進行多項環保改善措施，例如脫硫、脫硝及防塵設備工程等。今天的「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」更是格外重要，加上去年開工的煤礦封閉式建築工程，非常期待這兩個工程順利進行及完工，相信對於高雄市的空氣品質改善，將有相當大的幫助。

翁朝棟於典禮中致詞時表示，中鋼為精進「環境管理」與「清潔生產」之目標，於109年3月23日董事會決議通過新臺幣94.287億元的「煉焦爐及乾式淬火設備建造第一期工程」設備投資案，計畫採用高約7.6m的先進煉焦爐，搭配高效率乾式淬火設備，提升廢熱能源回收並降低排放，對環境及節能做出具體貢獻。今年4月開始啟動新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程，中鋼集團整合集團力量，引進國際先進技術與經驗，在有限的土地上同時興建煉焦爐及乾式淬火設備，打破先建煉焦爐，後建乾式淬火設備之國際慣例，並期望於最短之施工時程完成設備運轉。此高難度工程對中鋼施工團隊是一大挑戰，不僅要克服現有場地不足之困難，亦需配合公司生產之營運，加上工法技術複雜度相當高，完工後將會是一大工程創舉。

翁朝棟進一步說明，中鋼對於環境的保護向來不遺餘力，自建廠之初即非常重視環保設備投資，並將「節能環保」納入公司願景，積極投入各項環保改善計畫。近年來，中鋼更加大力度且加速進行各項環保工程，例如108年12月完成「燒結礦自動化封閉式建築」，去年7月也啟動「新建煤礦封閉式建築第一期工程」，目前正如火如荼地興建施工，預計110年12月完工，未來中鋼生產製程所需的煤礦將改存放於封閉式建築內。

中鋼「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」獲得中央、高雄市政府及各界團體的諸多協助，生產與工程團隊詳細討論、協調工法工序，並整合集團工程資源，擬訂周延的施工計畫，讓本工程得以順利開工。中鋼以具體的行動，為在地環保貢獻心力，中鋼也朝著成為更先進、更環境友善、更節能的精緻鋼廠邁進，追求永續發展，善盡企業社會責任。

(工商 )