台中市盧秀燕拿出都發局長黃文彬兒子寫的一封感謝信，代替黃文彬感謝所有醫護人員與市府同仁的防疫辛勞。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情來勢洶洶，台中市累計居家檢疫及隔離人數已突破萬人，市長盧秀燕31日指出，市府在關護包中貼心提供「溫度計」，供居家檢疫及隔離者專用，避免家人共用造成防疫破口；市府正編列2021年預算，各局處可採取「開口契約」採購防疫物資，因應防疫需求，超前做好整備工作。

中央日前宣布所有入境者一律進行居家檢疫，各縣市居家隔離及居家檢疫者數量暴增，導致市府關護包物資整備不及

，盧秀燕強調，市府已立即追貨採購，目前都已全數補足，請民眾放心。

民政局長吳世瑋針對台中市居家檢疫辦理情形進行專案報告，盧秀燕指出，市府針對居家檢疫及隔離者提供關護包，由於檢疫及隔離者須每日量體溫，因此一開始就規劃納入溫度計，珍貴程度包括電子書、各種食品等物資，再「fancy時尚」都比不上它。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前與全國22縣市首長召開視訊會議，盧秀燕於會中建議中央增加口罩配發數量

，昨日指揮中心宣布自4月9日起，成人口罩由7天3片增為14天9片。盧秀燕感謝中央聆聽地方聲音，保障人民需求。

由於口罩配售量增加，盧秀燕指示各局處盡速盤點，並加強防疫作為，包括搭乘公車是否強制戴口罩、較多人潮出入的場所是否規定戴口罩等，皆請各局處加以研議。

吳世瑋說，台中市提前升級疫情應變指揮中心，每周三舉行防疫會議，成立「台中市居家隔離及檢疫關護中心」，提供民眾專線諮詢服務。截至昨日止，台中居家檢疫人數6500人左右，未來除持續超前部署，更將與企業合作，公私協力強化防疫能量，守護市民健康。

今日是都發局長黃文彬在家辦公最後一天，盧秀燕在會中也與他視訊連線，盧秀燕拿出黃文彬兒子寫的一封感謝信，代替黃文彬感謝所有醫護人員與市府同仁的防疫辛勞。

黃文彬說，為防範疫情於未然，自己14天在家辦公，足不出戶雖然煎熬，但守護自己與他人的健康，他義不容辭，尤其這14天以來，接獲許多同仁的關心，他也代替兒子感謝醫護人員，大讚他們是防疫英雄。

(中時 )