台灣電子商務市場逐年成長，永豐攜手社交電商「東森網連通」聯名發行「永豐東森網連通世界卡」及「永豐東森網連通鈦商卡」，卡友可享業績點數（PV；Point Value）回饋無上限、新戶或新卡首刷送刷卡金、滿額消費加碼最高2萬元刷卡金回饋等多項專屬優惠！

永豐銀行表示，傳統電商以商品為中心，社交電商則以人為中心，虛實整合線上與線下，透過社群用戶的分享傳播累積口碑，對消費者來說，用社交電商購物能藉由多人共享獲得更多實惠。以大陸為例，去年社交電商市場規模達人民幣2兆元，年增高達63.2％，占整體網路零售規模超過20％，預計今（2020）年將超過30％，顯見社交電商已成全球電子商務發展新趨勢。

東森集團2017年底創立的台灣首家社交電商分享平台「東森網連通」，由東森全球新連鎖事業運營，以海量商品結合社交電商的分享雙贏模式，成立以來積極拓展海內外市場，累積豐厚經銷網絡。

東森網連通表示，自社群網路發展出的社交電商營運模式，除實現創業夢想外，透過網連通分享成交還可享分潤，成立至今二年多便累積超過16萬個加盟店主與實習店主，藉由東森網連通聯名卡PV回潤機制，亦有助線下實體門店全數納入分享經濟的生態共榮圈。

東森網連通聯名卡包括「世界卡」與「鈦商卡」，刷卡皆可享PV無上限回饋，會員卡友與加盟事業體系都能獲得分潤享回饋。「世界卡」新戶享首刷滿萬送千元刷卡金，或新卡首刷滿2,000元送200元刷卡金，另加碼滿額禮最高刷50萬元送2萬元刷卡金回饋；「鈦商卡」新戶享首刷任刷3筆599元送500元刷卡金，或新卡消費2,000元送200元刷卡金優惠；世界卡與鈦商卡都提供旅遊平安險與免費機場停車等專屬服務。詳細內容可連結永豐銀行官方網站與活動網頁或加入永豐銀行LINE官方帳號查詢。

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