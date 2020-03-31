前行政院長郝柏村昨天辭世，未料，桃園市議員王浩宇在臉書貼出「那些保家衛國愛台灣的我們感念，至於出賣台灣中國聽中共國歌的，只有一句：走了比較省錢」，疑似影射郝柏村，引發許多人不滿！對此，國民黨台北市議員游淑慧諷刺，「王浩宇，淘汰掉這種民意代表，國家省更多！」

王浩宇昨在臉書的貼文引發爭議，國民黨革實院長羅智強今早在臉書怒批「人之異於禽獸者幾希？逝者已矣，往生者大；王浩宇，厚道二字，你會寫嗎？一個人沒人性，也該有個限度」。

游淑慧也在臉書表示，王浩宇市議員的薪水比許多為國家、為台灣真正流過血、打過仗的老兵或將領的退休金還要高很多倍。以這位市議員的白皙外型跟嘴炮專長，如果他出生在對日抗戰的年代， 他願意或有能力棄筆從戎，從軍去抵抗侵略國家嗎？如果他出生在823砲戰的年代，他敢在數萬炮彈轟炸之下，勇敢站上抗共保台的第一線嗎？

游淑慧直言，像王浩宇這種人，願意為別人、為國家流一滴血嗎？他有能力嗎？「像這樣的民意代表，淘汰掉，國家省更多」。

(中時電子報)