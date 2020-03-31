兩名知情人士透露，阿里巴巴集團控股有限公司計畫收購韻達控股有限公司至少10％的股份，這將會成為電商巨頭阿里巴巴對大型快遞企業所進行的第5筆投資。

《新浪科技》報導，一名知情人士表示，阿里巴巴希望從韻達的掌權股東，創始人夫婦聶騰雲、陳立英手中收購股份，這對夫婦透過其全資所有的上海羅傑斯投資管理公司持有韻達52.19％的股份，按照目前的市場價格計算，阿里巴巴想要收購的這部分股份的價格至少達到7.9億美元。

另一名知情人士則表示，阿里即將收購的韻達股份有可能會超過10％，最高可能達到15％，兩名知情人士透露，之前阿里已經收購了韻達的少量股份，但是收購的比例低於披露門檻，因此兩家公司並未對外披露交易，此舉意味著該公司又向前邁進了一步，試圖在大陸碎片化較為嚴重但是增長迅速的快遞市場中獲得更大的話語權。

此外，一年以前，阿里巴巴以46.6億人民幣的價格收購了申通快遞14.65％的股份，隨後，申通的掌權股東還同意在未來3年內，授予阿里再購買申通31.25％股份的權力。

在投資申通之前，阿里還收購了其他三家大陸大型快遞公司的少數股權，這三家公司分別為圓通、百世和中通。

(旺報 )