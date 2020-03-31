中央訂出的8年12萬戶社宅目標第一階段將於今年底「結算」，但攤開各地方政府的執行進度，卻與營建署聲稱可完成4萬戶目標的說法有著極大落差。以台中為例，目前總計只有591戶社宅完工，至年底也僅891戶，可落實完工的社宅數量不足千戶，換算第一階段達成率更是低於2成。

根據內政部營建署訂定的社會住宅目標，第一階段從2017年到2020年全台共可以完成4萬戶，其中，台中市第一階段社宅目標值為5850戶，8年兩階段目標值則為1萬0396戶，若根據營建署發布的各地社會住宅興辦計畫執行情形彙整，台中市政府目前的完工達成率仍大幅落後。

營建署資料

營建署資料顯示，台中市目前已完工落成的社會住宅，僅有「豐原安康一期」、「大里光正段一期」、「南屯精科樂活好宅」，3社宅總戶數為591戶，若加上4月底即將完工的「太平區育賢段一期」，到今年底也只有891戶社會住宅，達成率不到20%，距離第一階段5850戶的目標可說是只完成了「零頭」。

對此，台中市住宅發展工程處表示，台中的社宅目標應以台中市長盧秀燕就任後起算，而根據台中市政府自己設下的目標，台中社宅第一階段應自2018年12月起算，預計到2022年底將完成4年5000 戶，且目前的興辦量已超過5000戶，並已陸續執行中。

包括「北屯區同榮段」、「北屯區北屯段」、「太平區育賢段二期」、「梧棲區三民段」等9處社會住宅，目前都已在興建中，預計完工時間落在2020年到2022年。

規劃中的社會住宅則有「西屯惠來厝段」、「大里永億段」、「太平育賢段三期」等8處，預計2020年到2022年陸續開工，完工日期則在2022年到2024年之間，總計17處興辦中的社宅就有4959戶，至於第2階段的其他社宅，將視各區需求持續進行相關用地評估作業，繼續推升戶數。

台中市住宅發展工程處指出，市府正逐步落實社宅興建，以解決台中市民居住正義的問題，但興建社會住宅須先瞭解各區需求量，委託專業學術機構針對全市家庭所得、住宅市場、住宅存量等展開調查研究，過程繁複，因此在社宅落成以前，仍會持續以執行住宅補貼、包租代管等相關政策為主。

逢甲大學土地管理學系副教授楊賀雯指出，中央對台中市社會住宅訂出8年約1萬戶的目標，與台中住宅存量超過100萬戶相比，社宅存量仍偏低，且社會住宅興建需要工程期，無法快速且直接滿足區域民眾需求，因此初期在社會宅量能不足的情況下，建議政府可同步採取包租代管政策，讓舊有的地下經濟浮上檯面並形成一個新的租賃市場，也讓租金能更合理化。

(中時電子報)