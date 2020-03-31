最新「全台家庭教育競爭力大調查」出爐！中信銀行31日指出，為了解台灣家長對子女教育準備金現況，2020年1月與《遠見雜誌》未來親子學習平臺合作進行調查，發現家長在子女教育金準備上面臨四大憂慮「未及早啟動準備」、「投資工具太過保守」、「未做好家庭風險財務規劃」、「教育金與退休金兩難」。

「全臺家庭教育競爭力大調查」針對六都及新竹市家中有高中職（含）以下子女的家庭進行網路問卷調查，結果發現家長在子女教育金準備上有四大憂慮。

一、未及早啟動準備，67％家長表示子女教育金應在子女學齡前開始準備，但實際上有53％家長卻在孩子上小學後才開始準備；第二為投資工具太過保守，淪為教育恐光族，調查中統計，若要達到理想教育水準，需要花費新臺幣478萬元，若家長們的投資工具不夠妥當或周全，恐無法有效累積資產，追上通貨膨脹率。

三、逾七成家長未做好家庭風險財務規劃，若遇到突發事項，七成以上民眾無法肯定自己可以如期做好原本的財務規劃；四則是六成以上家長面臨教育金與退休金兩難的局面，近三成家長捨棄自己的退休金，以孩子的教育金為優先。

中信銀行建議，準備子女教育金，宜以目標規劃為核心，依循「子女教育金三大心法」，首要為「及早規劃、紀律投資」，運用複利效果將小錢變大錢，並透過定期定額等機制紀律執行；第二則是「專款專用、多元並進」，教育金與退休金分帳管理，讓孩子獲得理想教育資源的同時，也不委屈自己的享退人生；最後是「尋求專業機構的諮詢建議」，經由專業諮詢，運用「全方位家庭理財健診」的子女教育金規劃功能及智能理財平臺，進行完整的資產規劃，達成家庭整體財務多重規劃。

(工商 )