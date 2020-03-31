衛福部長陳時中今(31)日表示，下午指揮中心將會開會討論社交指引並拍板，4月1日公布，但大原則已經定案，就是在公共空間，室外須保持一公尺以上距離，室內至少保持1.5公尺以上距離，至於若是在特殊場合無法維持此距離，例如電梯等，則建議戴上口罩。

行政院長蘇貞昌上午在立法院院會備詢時也表示，指揮中心將訂定社交指引，是要先做出規範，開罰不是第一步，但希望民眾保持適當距離，大約就是一個手臂的距離。

(工商 )