社交指引明天公布 室內須保持1.5公尺 14:522020/03/31 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （此為一般商場美食街示意圖，與本文無關。圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中今(31)日表示，下午指揮中心將會開會討論社交指引並拍板，4月1日公布，但大原則已經定案，就是在公共空間，室外須保持一公尺以上距離，室內至少保持1.5公尺以上距離，至於若是在特殊場合無法維持此距離，例如電梯等，則建議戴上口罩。 行政院長蘇貞昌上午在立法院院會備詢時也表示，指揮中心將訂定社交指引，是要先做出規範，開罰不是第一步，但希望民眾保持適當距離，大約就是一個手臂的距離。 (工商 ) #距離 #社交 #指引 #室內 #指揮中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 上海確診者曾在台轉機 指揮中心：聯繫中 14:322020/03/27 生活 空服員檢疫僅需3天 指揮中心曝原因 15:032020/03/27 生活 英情侶投訴BBC「台灣檢疫所如同監獄」 指揮中心：不發補償金 19:462020/03/27 生活 指揮中心訂指引 空服員裝備比照一線醫護 14:362020/03/28 生活 第三波包機傳卡關 指揮中心：今早已準備就緒 14:542020/03/28 生活 建築物室內設計 學術科講習班開課 04:092020/03/29 企業經營 陳時中稱 將訂確診者資訊揭露原則 04:102020/03/29 生活新聞 台灣1200台呼吸器待命調度 指揮中心：量足夠 14:412020/03/29 生活 未維持適當社交距離恐受罰 指揮中心：相關規定研討中 15:382020/03/30 生活 觀光局主祕派下屬接機》未確實申報健康聲明書 連喝咖啡都不罰！放縱雙重標準 防疫遲早破功 04:102020/03/31 生活新聞 生活熱門新聞 新冠肺炎攻陷5校 指揮中心：台師大男學生確診 感染源不明 - 生活 不平靜！劉真、郝柏村相繼辭世 命理師曝玄機 - 生活 台灣為何本土案例少？外媒驚：解方在台北 - 生活 周三起連雨5天 氣象局曝清明連假降雨熱區 - 生活 飛專機收治義大利重症病患！台醫讚德國令人尊敬 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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