南韓三星顯示器（Samsung Display）周二宣布，公司決定於今年底前，結束在南韓與中國所有的LCD面板生產。

該公司周二發布聲明表示，年底前仍將供應客戶已經訂購的LCD面板。

三星顯示器是蘋果供應商，在南韓有兩條LCD面板生產線，因LCD面板需求持續下滑且供應過剩，去年10月宣布南韓的其中一條生產線已經停產。

當時三星顯示器表示，將投資13.1兆韓元（107.2億美元）於生產設施與研發，為產線進行升級。未來5年的投資重點，是將旗下在南韓的其中一條LCD面板生產線轉換成可量產更先進之量子點（quantum dot）螢幕的工廠。

除了南韓廠的兩條LCD面板生產線之外，三星顯示器在中國有兩座僅生產LCD面板的工廠。發言人表示，公司尚未決定中國廠未來的營運安排。

其同業樂金顯示器年初時已宣布，將在今年底前停止南韓的LCD電視面板生產。

(時報資訊)