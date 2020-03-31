中鋼(2002)今(31)日舉辦「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」開工祈福典禮，由中鋼董事長翁朝棟主持，總經理王錫欽、執行副總經理黃建智、中鋼企業工會理事長陳春生及相關單位主管均與會，高雄市政府副市長陳雄文及環保局副局長吳家安亦蒞臨觀禮指導。

高雄市政府副市長陳雄文致詞時表示，30年前他在高雄市環保局服務時，向中鋼所提的相關環保要求，都很快收到回應改善，充分感受到中鋼的紀律及效率。近年來，中鋼公司陸續進行多項環保改善措施，例如脫硫、脫硝及防塵設備工程等。今天的「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」格外重要，加上去年開工的煤礦封閉式建築工程，非常期待這兩個工程順利進行及完工，相信對於高雄市的空氣品質改善，將有相當大的幫助。

中鋼董事長翁朝棟於典禮中致詞時表示，中鋼為精進「環境管理」與「清潔生產」之目標，於今(109)年3月23日董事會決議通過新臺幣94.287億元的「煉焦爐及乾式淬火設備建造第一期工程」設備投資案，計畫採用高約7.6m的先進煉焦爐，搭配高效率乾式淬火設備，提升廢熱能源回收並降低排放，對環境及節能做出具體貢獻。今年4月開始啟動新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程，中鋼集團整合集團力量，引進國際先進技術與經驗，在有限的土地上同時興建煉焦爐及乾式淬火設備，打破先建煉焦爐，後建乾式淬火設備之國際慣例，並期望於最短之施工時程完成設備運轉，完工後將會是一大工程創舉。

中鋼董事長翁朝棟表示，近年來，中鋼更加大力度且加速進行各項環保工程，例如去(108)年12月完成「燒結礦自動化封閉式建築」，去年7月啟動「新建煤礦封閉式建築第一期工程」，目前正如火如荼地興建施工，預計110年12月完工，未來中鋼生產製程所需的煤礦將改存放於封閉式建築內。

(時報資訊)