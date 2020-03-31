美股昨夜續彈，有消息傳出中國大陸3月中國PMI意外升至52.0%，較2月躍升16.3個百分點，亞股今日偏多演出，台股期、現貨同步走高，在權王台積電(2330)、股王大立光(3008)帶頭喊衝之下，權值軍團群起呼應，盤初指數一度拉升至9789.81點、大漲160餘點，惟歐美疫情仍嚴峻，市場信心提振有限，尾盤又一度向下進逼平盤，所幸台積電臨收穫買盤急拉至274元、收當日最高，雖仍差3毛沒站上5日線，但成功將大盤拉高，終場集中市場收9708.06點，上漲78.63點，總成交值增至1438.47億元。店頭市場收117.83點，漲0.36點，總成交值296.76億元。

統計3月，大盤最高11525.32點、最低8523.63點，高低點相差達3001.69點，一度失守10年線。分析師表示，清明長假在即，台股今日開高走低拉尾盤，收復9700點大關，市場充滿觀望氣氛，台股短線面臨震盪壓力仍大。外資已連續兩日在賣方，未來動向值得留意，觀察上市櫃公司即將公布的3月營收及全球疫情的發展。

盤面表現上，股王大立光收在3830元，漲幅1.19%；台積電收在274元，漲幅約2.43%，市值回升至7兆元之上；鴻海(2317)終場跌破70元，收在69.9元，跌幅0.14%；疫情影響，在家煮食及囤購民生用品題材熱燒，食品指數飆漲，味全(1201)、聯華(1229)收在漲停板19.95、37.25元，泰山(1218)收盤漲幅8.7%、佳格(1227)收漲逾5%；王品(2727)股東會端出2200元餐券，股價收在漲停板63.9元。

分析師說，台股轉區間震盪整理格局，KD指標持續攀升中，目前壓力暫看月線，下檔支撐在9200點，由於全球疫情尚未緩和，操作不宜躁進，不妨留意具高殖利率題材個股。目前歐洲疫情屬相對嚴重，美國感染案例持續增加中，由於美國算是最後一個爆發疫情的區域，也許正是測試底部狀況的時間點，可以留意觀察。疫情對全球訂單、需求與經濟成長的影響不可小覷，宜嚴控持股比例。

(時報資訊)