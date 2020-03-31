員警提供宣導卡片並請業者協助發放給顧客。（新北市刑大提供）

員警在公共場所張貼防制街頭滋事宣導海報。（新北市刑大提供）

近來在公眾場所經常發生不法分子聚眾施暴，對社會秩序危害大幅提高，立法院於去年底三讀通過修正刑法第149條聚眾不解散罪、第150條公然聚眾施強暴脅迫罪，不僅將「公然聚眾」之要件明定為「於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上」，同時提高罰金刑刑度，並於第150條增訂攜帶兇器及致生危險等加重處罰條款。因應清明連假將至，為能讓民眾更能明瞭法令內容避免觸法，新北警局特別拍攝宣導短片上傳官方臉書，也讓轄內KTV業者在包廂顧客消費前播放，發揮宣傳效果。

「不醉不歸啦！」在影片開頭，包廂裡酒杯交錯，一群男女正放聲高歌，卻在走廊上因為擦撞，頓時演變成全武行，此時警方快打特警隊獲報趕到現場，卻有人作勢要攻擊員警，立即被辣椒水及優勢警力當場制伏，一干人等全都進了警局，在短短45秒內影片劇情急轉直下，提醒民眾聚眾鬥毆所帶來的後果。

新北警局除了製作宣導短片外，還特別印製上千張海報及懶人包小卡片請業者協助張貼、發放，特別宣傳在新法修正後，如有在公共場所實施強暴脅迫行為，將觸犯刑法第150條，在場助勢者可處1年以下有期徒刑或10萬元以下罰金，首謀及出手者可處6月以上5年以下有期徒刑，如果是攜帶兇器、危險物品或造成公眾交通往來危險，更得加重其刑至2分之1，既損人又不利己。

新北警局表示，在熱炒店用餐或KTV歡唱，或是參與民俗遶境活動時，切勿因一時衝動而演變成暴力鬥毆事件，也不要以網路揪眾群聚鬧事。在連假期間重點時段，新北市各分局也在容易發生滋事案件地點預先超前部署，如有發生治安狀況，將會立即啟動線上快打警力到場壓制，嚴正執法維護治安，呼籲民眾不要以身試法。相關宣導短片可至「新北市政府警察局」官方臉書上觀看、分享。

(中時 )