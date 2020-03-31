台中捷運綠線除票價訂定送市議會審議，包括票卡樣式、刷卡、進站等設備，緊鑼密鼓籌備中。（盧金足攝）

台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線，台中捷運綠線全長16.71公里，共有18座車站。（盧金足攝）

台中市即將迎接捷運時代來臨，交通局表示，參考同業票價、民眾接受度、整體運輸市場、企業經營等面向訂定相關運價，2月7日經台中市政府運價審議委員會審議完成，訂定前5公里20元起跳，5公里後，每兩公里5元，單程最多50元，31日獲市政會議通過，將提送台中市議會審議。

交通局長葉昭甫今日在市政會議提出「台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線運價訂定報告書」，市府採用起程票價5公里內20元起跳，後續每兩公里增加5元，單程最多50元，今日市政會議通過後，再送市議會審議通過後公告實施。

市長盧秀燕說，今年底務必通車，台中捷運綠線興建長達10年，除票價訂定送市議會審議，包括票卡樣式、刷卡、進站等設備，皆緊鑼密鼓籌備中，市民朋友相當期待，指示交通局務必今年底前順利通車。

台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線，台中捷運綠線全長16.71公里，共有18座車站，從第一站坐到最後一站需要32分鐘，服務時間將自早上6時至晚間12時，尖峰時間每5分鐘一班，離峰時間8分鐘一班，深夜時段(晚間11至12時)班距將減到15至20分鐘一班，同時略降車速，降低噪音產生。

(中時 )