因兒子從菲律賓返國後（案277）確診，目前正在隔離的觀光局官員今天坦承，知道小孩生病，但強調不是新冠肺炎；他也否認有指示局內同仁去接待的指控，只是偶爾聊天時聊到，同仁才會去打招呼。

觀光局官員之子染疫引爆特權爭議，導致接機的局內同仁染疫，還牽連其5歲兒子也確診，連男童就讀的幼兒園也停課，師生17人被隔離，確診同仁同辦公室的3名同事亦遭隔離。該官員上周還跟多名一級主管開會，惹得大家人心惶惶，結果被拔官。神隱多日的官員被問及是否知道孩子在菲律賓時，身體就有狀況？

官員說，有透過朋友去了解孩子在菲律賓治療的情形，醫院非常明白講不是新冠肺炎，吃藥後就OK。

官員解釋，跟張主任是幾十年的同事，也是很好的朋友，平常就會聊天，小孩也是張主任從小看到大，小孩都叫他張叔叔。聊天中，因為張主任也知道小孩剛好那天要回來，純粹去打個招呼，而且我小孩在菲律賓工作很多年，經常進出機場，從來沒有主動請我們同仁要去幹嘛。

是否「否認」接待的說法？官員指出，所謂「指示」那是有一定的程序，我講完全是因為很熟，聊天聊到，朋友知道你的誰剛好要來，你也剛好就在那機會裡面，機場同仁也是會去看看旅客情形，沒有刻意，我不認為是刻意，就是日常運作的一件事，只是碰到認識的人。

對於同仁的5歲兒子也確診，官員是否有話要說？「我覺得很遺憾，也是始料未及」官員表示，得病我感到非常抱歉，短暫在旁邊的相處，真的是對他們父子感到很遺憾，也希望他們趕快復原、生活回到正常。

對於被控翹班接機，官員表示，最近疫情很多會要開、公務很多，那天看公文看到12點半，小孩2點到，離開前要把公文看完，結束後才離開，離開一定會跟局長報備，後又適逢周六、日，一忙忘記簽到、簽退，因為年假很多、累假也很多，沒必要為幾個小時故意不請假，但承認是個人疏忽，手續有瑕疵，要自我檢討。

上周到底去了哪些地方？交通部次長王國材說他記得上次開會時，好像沒有見到主秘戴口罩。官員澄清，我全程戴口罩，很多人都看到了，當場戴口罩的人不多，我也不會說謊，大概就是去開會，有去開會的地方都告訴相關單位了。

觀光局上午召開人事甄審會議，決議將這名觀光局主管調離主管職，並記大過1支，另名派駐機場的張姓主管也遭懲處。至於職務異動部分，仍待上簽到交通部核可確認後再行對外公布。

被拔官會不會覺得很冤？官員說，不會，造成長官困擾很抱歉，尊重人評會的決定。

(中時 )