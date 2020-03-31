確診直線上升 張上淳：所有肺炎患者一律篩檢 15:032020/03/31 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心召集人張上淳。(圖／本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內確診數持續上升，目前已達322例，為避免有漏網之魚，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，將對肺炎患者全面篩檢。 張上淳表示，擴大所有的肺炎的患者都篩檢，希望不要再漏掉。在通報定義中，因為有24個案例出現嗅覺、味覺異常，因此上周就將此症狀列為通報定義。 新冠肺炎疫情延燒，截至昨日為止，確診的306人當中就有24人出現嗅覺味覺異常的症狀。張上淳表示，經過專家小組討論，決定將嗅覺、味覺異常列為通報條件，另也擴大採檢，所有肺炎的個案都可以通報送驗。 (中時 ) #確診 #張上淳 #嗅覺 #味覺 #異常 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇益仁：清明是關鍵 仍需作最壞打算 01:152020/03/27 生活新聞 遭兒牽連 張上淳復出不談私事 01:152020/03/27 生活新聞 《國際經濟》超過中國、義大利，美國新冠肺炎確診數全球最高 09:262020/03/27 財經 確診神復原 KD上場沒問題 04:102020/03/28 運動天地 西部最後淨土 他爆驚人巧合：與一條線有關 11:102020/03/30 生活 新增8確診！案269觀光局駐機場官員5歲兒也確診 13:512020/03/30 生活 新冠肺炎死亡人數再添2名 累計達5人 15:072020/03/30 生活 為辦東奧隱瞞東京疫情 前首相重砲轟擊反挨批！ 17:032020/03/30 國際 新增1本土 接機官員的5歲兒 04:102020/03/31 生活新聞 全台306例確診地圖 六都皆增確診、新北最多 10:152020/03/31 生活 生活熱門新聞 新冠肺炎攻陷5校 指揮中心：台師大男學生確診 感染源不明 - 生活 不平靜！劉真、郝柏村相繼辭世 命理師曝玄機 - 生活 台灣為何本土案例少？外媒驚：解方在台北 - 生活 周三起連雨5天 氣象局曝清明連假降雨熱區 - 生活 飛專機收治義大利重症病患！台醫讚德國令人尊敬 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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