國內確診數持續上升，目前已達322例，為避免有漏網之魚，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，將對肺炎患者全面篩檢。

張上淳表示，擴大所有的肺炎的患者都篩檢，希望不要再漏掉。在通報定義中，因為有24個案例出現嗅覺、味覺異常，因此上周就將此症狀列為通報定義。

新冠肺炎疫情延燒，截至昨日為止，確診的306人當中就有24人出現嗅覺味覺異常的症狀。張上淳表示，經過專家小組討論，決定將嗅覺、味覺異常列為通報條件，另也擴大採檢，所有肺炎的個案都可以通報送驗。

(中時 )