桃園市1名59歲廖姓男子，10年前與陳姓友人的妻子，暗通款曲，2 人每周都到摩鐵嘿咻，直到前年5月間廖男的兒子到陳男家中作客，雙方爆發激烈口角，兩人姦情才曝光後，陳男氣的痛斥：「我把你當兄弟，老婆竟被你騎10幾年！」，氣的對2人提出告訴。

陳女應訊時坦承，過去10年，她與廖男以每周1次的頻率到摩鐵嘿咻，還知道廖男右腰間有1道疤痕、僅剩下1個睪丸等特徵，但否認通姦犯行。

廖男也否認通姦辯稱，陳女之所以知道他只有1個睪丸，全因自己酒後脫口而出。但陳男證稱，當時廖男兒子說溜嘴後，廖男還大言不慚表示：「保持現狀不是很好嗎？」，陳男還提出電話錄音檔，當時他曾怒嗆：「你吃我夠夠（台語）！」，廖男則回：「我哪有，你老婆也有關係啊！」、「她也歡喜歡喜的！」。

檢方認為，陳男的指控與多名證人證詞相符，且廖男的身體特徵也如陳女描述，遂依相姦、通姦等罪，將廖男及陳女起訴。

(中時電子報)