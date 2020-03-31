家宴也可以有滿滿星光！台北寒舍艾美酒店寒舍食譜擁有2018年及2019年米其林餐盤推薦殊榮，隨著疫情升溫，宅食尚持續熱燒，外帶優惠再加碼！除了精選37款經典菜色享外帶7折外，4月起更祭出「府上米其林」促銷活動，中餐行政主廚吳銘儒設計2款豪華的外帶全家餐，滿足大、小家庭的不同需求。

寒舍表示，「4人經典套餐」佳餚包含虎皮尖椒爆五花肉、寒舍蒜香鮮魷、薑蔥肥牛煲、豉椒排骨臘味蒸飯…等，四菜一湯一主食，超值價1,980元／套；「6人食尚套餐」美饌包含雙醬台東黃皮雞、鎮江醋排骨、雲耳野菌娃娃菜、金瑤蟹肉乾燒伊麵…等，六菜一湯一主食，回饋價2,880元／套，外帶全家餐平、假日皆適用，母親節假期亦可訂購，將五星級粵式的舌尖百味輕鬆帶回家，宅在一起時品嚐米其林料理！

「4人經典套餐」四菜一湯一主食，超值價1,980元／套，佳餚包含：「虎皮尖椒爆五花肉」主廚將五花肉切成薄片，過油後煎乾，加入由豆豉、豆瓣醬與蒜蓉一同爆香的熱鍋中均勻拌炒，再添米酒、糖與蠔油增加迷人香氣，最後放上虎皮尖椒快速翻炒，椒麻飄香、令人垂涎，清脆的尖椒與香濃的肉片，完美交織成不膩口的好滋味。

「寒舍蒜香鮮魷」酥炸多汁飽滿的大型深海中卷直到逼出海味的鮮甜，而且表面散發金黃光芒的色澤，接著，搭配畫龍點睛的主廚手工秘製醬汁一同熱炒提味，鹹香微辣的滋味完美融入魷魚之中，最後綴上蒜片與蒜苗快速翻炒，濃郁蒜香撲鼻，外酥內軟的海鮮適合佐酒享用。

「薑蔥肥牛煲」以拉油料理手法，油泡美國無骨牛小排至半熟，並呈現美麗粉色。接著將生薑與蔥白用油炸香，再添以些許蒜與紅蔥頭末爆炒提味後，加入牛肉、紹興酒、蠔油與老抽一起均勻拌炒，醬香滿溢、鑊氣爆表，讓饕客讚不絕口。

「豉椒排骨臘味蒸飯」主廚先以薑米與蔥白未爆香後加入白米一同蒸煮，使晶瑩的飯粒散發出幽幽的清香。接著，再搭配以豆豉醃過的排骨，並加入蠔油、蒜、酒…等香料調味，最後將肝腸、臘腸放置上方，進行第二次蒸煮，臘味香噴噴、米飯熱騰騰，薑蔥油鹽水蒸飯美味再升級。

(中時 )