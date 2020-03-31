第二市場的傳統美食，不論肉燥飯、意麵及魚丸湯等，吸引各地饕客慕名前來品嚐。（陳世宗攝）

春暖花開何處好休閒？不妨來台中享受一趟「都會繽紛采風之旅」！從穿越今昔交錯、3代同堂的台中火車站到各種新潮流行資訊匯集的逢甲夜市，台中都會風情兼具歷史懷舊與現代時尚；台中市府鼓勵假期走出戶外曬曬太陽，增強免疫力體驗多采多姿的都會風貌。

中市府觀光旅遊局長林筱淇說，台中都會繽紛采風之旅中，體驗舊城區歷史風情行程從台中火車站出發，行經刑務所演武館、台中文學館、第五市場、春水堂四維創始店、中央書局、宮原眼科、帝國製糖廠台中營業所、最後到一中商圈。

沿途莫錯過春水堂的「珍珠奶茶」、「洪瑞珍」的三明治，還有第二市場的肉燥飯、意麵及魚丸湯，自由商圈的太陽餅；天氣晴朗在台中漫遊，這時來點沁涼的冰品最對味，除宮原眼科的冰品外，第四信用合作社的冰淇淋也是不錯的選擇，歡迎全省旅人來台中做客。

觀旅局指出，防疫期間一般旅客住宿優惠方案，天數愈長可享越多優惠，如1日舊城風情遊程未盡興，第2日都會區繽紛風采遊程更不能錯過，前陣子發燒影片「跟著燕子去旅行」市長盧秀燕化身超級導覽員，從國家歌劇院出發，透過便捷雙十公車路網，造訪市區的打卡各景點。

午餐到台中美食店家一級戰區公益路，日式、西式、火鍋、燒肉、早午餐、小吃、甜點應有盡有！飽餐後散步到充滿藝術、人文加乘的草悟廣場、范特喜文創聚落及審計新村；最後在小吃攤、飲食店林立，各種新潮流行資訊匯集的逢甲夜市等，為遊程畫下完美的句點。

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(中時 )