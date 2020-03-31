賴慧如在民視八點檔《多情城市》中，靠著飾演暗黑反派角色「江慧君」一炮而紅，賴慧如笑說多虧翁家明取的「壞巫婆」綽號，讓觀眾有更深記憶點。賴慧如恩想現在有時外出買東西，都會被店家認出，還有高中生在街頭巧遇要求合影，最近一次搭計程車趕通告，司機認出來超激動說「你是江慧君」，還立刻將車上音樂轉成「金剛經」替她消業帳，讓她哭笑不得。

戲中賴慧如和翁家明飾演的「邱醫師」一來一往逗趣互動，讓觀眾看得十分過癮。她笑說「邱醫師」是她的罩門，翁家明請道具做的「巫婆紅唇翹嘴巴」口罩更讓全場笑翻，翁家明表示近期因為防疫，想說讓道具口罩活潑一點，沒想到意外成亮點，讓他驚喜萬分，不少粉絲頻頻留言「+1」要購買，賴慧如也笑說最近出門戴口罩「被認出機率反而高」，直說八點檔傳播力超高。

拍戲現場翁家明總會神來一筆，讓戲劇更添趣味，他說飾演「枯一蘇」讓他有很多創意被運用在劇情中，從不斷的吃包子到拿水槍，現階段是惡整「壞巫婆」，每一次都笑果不斷，他也預告表示接戲來還有小趣味，讓大家防疫期間輕鬆看《多情城市》。

翁家明發想的「巫婆紅唇口罩」引發網友討論。（民視提供）

賴慧如拍攝八點檔《多情城市》表現亮眼，外出頻頻被認出。（民視提供）

賴慧如（左）跟王燦（右）紛紛表示，只要跟翁家明對戲就會先笑再演。（民視提供）

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