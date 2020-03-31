東京申奧行賄案有新的發展，路透社31日報導，前電通公司顧問、東奧組委會理事高橋治之收取了820萬美元，是東京申奧會匯出的最大一筆款項。組委會會長森喜朗也收到了130萬美元。高橋坦承收錢，但拒絕提供完整金錢流向。

高橋治之為了申奧而四處活動，對象包括國際奧會委員拉米迪亞克(Lamine Diack)。高橋送了他一些禮物，包括數位相機和價值46500美元的Seiko手表。高橋告訴路透社說：「我總不能空著手去拜訪人，而且那些東西都很便宜。」

國際奧會確實允許委員收受一定價值以下的禮物，但不清楚這些手表與相機是否違規。拉米迪亞克之子馬薩塔(Papa Massata Diack)也遭到法國當局調查，馬薩塔被懷疑幫助父親收取部分賄款。

高橋治之的運作收到效果，2013年投票主辦城市的時候，拉米迪亞克就跟非洲代表說他要支持東京，但他沒有試圖影響他人投票。

拉米迪亞克透過律師堅持否認收取「任何形式的賄款」，森喜朗亦拒絕評論此事。75歲的高橋治之說：「我沒有義務告訴你們我如何使用那筆錢，等我死前再告訴你吧。」820萬美元按現今匯率大約是8.9億日圓(2.48億台幣)。日本奧會主席竹田恒和也正遭調查，高橋與他是老友。

(中時電子報)