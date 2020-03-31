鄭弘儀大罵惡意竄改志村健維基百科的網友。（圖／翻攝自鄭知道了 Youtube）

日本喜劇之王志村健昨(30日)因罹患新冠肺炎過世，享壽70歲，消息一出引各地粉絲哀悼，大嘆童年的偶像驟逝。昨鄭弘儀則在節目中透露，有人將志村健的維基百科資料惡意竄改，死因竟被寫成「台灣肺炎」，讓鄭弘儀氣得大罵：「是誰這麼無恥」。

鄭弘儀昨在《鄭知道了》談志村健的病逝，他引用網上新聞分享，指出有人趁機在維基百科搗亂，將志村健的死因寫成「台灣肺炎」，鄭弘儀生氣問：「全世界有誰會這麼無恥，會寫說是台灣肺炎？」前衛生署駐日內瓦衛生顧問張武修也怒說：「真的是不要臉至極」。

張武修說志村健真的是非常重要，嘆日本雖有先進的醫療技術，竟也救不回志村健，「我相信這類的公眾人物，他們平時接觸的人非常多，一旦感染加上原本就有肺病，以及年紀大，所以很可惜」，鄭弘儀則說，志村健3月10日還跟工作人員到居酒屋聚餐，沒想到月底就過世。

張武修又表示，日本這回失誤在沒有在第一時間將疫情防堵起來，之前因為東京奧運導致防線鬆散，未來美國也會在兩個月內抵達疫情的高峰點，對於新冠肺炎仍不可鬆懈。

(中時電子報)