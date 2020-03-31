HTC（宏達電)旗下健康醫療事業部DeepQ今(31)日宣，總經理張智威 (史丹佛大學電腦科學系客座教授）親自領軍，推出新一代 AI 自然語言處理平臺：T-BERT（Taiwan Bidirectional Encoder Representations from Transformers），使得電腦能同時三聲道讀聽寫國語、臺語及客語，將AI應用在語義分析及問答互動上。

DeepQ是HTC（宏達電)旗下健康醫療事業部，先前曾運用多年來累積各領域的研發經驗（包括VR/AR、AI人工智慧、區塊鏈、及自然語言處理等前瞻技術)，積極投入抗疫，將相關技術與疾管署和衛福部合作，開發「疾管家」抗疫機器人，至今已超過2百萬名使用者，發揮防疫抗疫積極效用。

DeepQ指出，新一代AI自然語言處理平臺T-BERT採用Transformer網路架構，從左到右；從右到左，雙向讀取段落文字，透過編碼器分析文字特徵，結合為臺灣研發的AI加速運算技術，大幅提升語意判斷的精準度至93.7%。

在臺灣，自然語言處理平臺必須能夠處理在地語言，才可實踐相關語意分析應用。DeepQ AI團隊與臺灣大學廖世偉教授合作，應用兩個關鍵技術：深度學習模型與巨量資料處理的技術，針對臺灣市場，打造出可支持國語、臺語及客語的AI平臺。

DeepQ AI團隊讓AI不斷閱讀巨量語意資料庫，訓練AI模型判斷語意。不過，要讓電腦可以學習如此巨量的資料，計算複雜且耗時。DeepQ團隊同時使用超過64顆GPU運算，運用平行運算技術架構，提升60倍的運算速度，將AI模型的學習時間有效縮短至6小時。除國語外，T-BERT 訓練也加入臺語客語文獻。目前研發的AI模型已能將國語新聞自動分類成9大類別，如：財經、國際等類別，準確度達93.7%。而相對臺客語語料庫規模較小，DeepQ AI團隊則採用兩階段的微調訓練，讓臺客語新聞分類準確度也能達到滿意的準確度。

張智威表示：「在臺灣，同時支援國臺客語的自然語言處理平臺尚不存在，我們計畫將把我們的 T-BERT 模型開源釋出，並繼續擴充規模，以回饋學界與促進產業發展。同時將陸續把此技術導入產品端，譬如此平臺可以使疾管家未來能夠支持國臺客語問答。」

(中時電子報)