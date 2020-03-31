新北市長侯友宜日前率先宣布新北市公有封閉型場館，自3月20日起暫停對外開放2個禮拜，侯友宜於31日參加基隆市「因應新冠肺炎社區感染超前部署社區防疫演習」時表示，由於疫情險峻，新北市公有封閉型場館將再繼續封閉兩個星期，後續再視疫情狀況做討論。

侯友宜表示，新冠肺炎的病毒很容易在人群密集的地方進行飛沫傳染，而北北基桃是一個共同的生活圈，每天有數萬名上班族在縣市間移動，所以防疫生活圈的觀念一定要確立，他強調，防疫的事情是每一個人的責任，地方政府間須藉由共同的區域聯防來避免疫情擴散，每一個人也都要做好自我的健康管理。

侯友宜說，防疫不分你我，此刻疫情仍十分險峻，公有場館的暫停開放仍須往後延兩個禮拜，他指出，地方政府的立場角色有多一分防備更好，而防疫的戰線非常長，若將整個防疫的工作做到精確，並將社交距離拉大，為下一個階段的防疫做準備，也可以讓市民更具信心，所以他認為寧可事前做好準備，也不要事後爆發後，才做準備。

他也呼籲在即將到來的清明節連假，市民可以用線上掃墓來代替實地前往祭祖，一樣可以好好的慎終追遠，這樣才不會讓交叉、群聚感染再度爆發。

(中時 )