麥當勞承德三餐廳貼出關閉公告。（讀者提供）

麥當勞承德三餐廳今（31日）已拆除。（吳奕萱攝）

開幕7年的劍潭路承德路四段口，位於興建中台北藝術中心對面的「麥當勞承德三餐廳」，昨（30日）無預警貼出關閉公告，令不少附近士林居民驚訝。事實上相較於附近中山北路五段的士林門市，開幕長達約20年，承德三門市算是士林區較晚開張，也是最快關閉的門市，

有鄰近房仲分析，該間門市因地段好，租金推估可能達20萬，在人流不如預期下，連年不敷成本，且因近期疫情的籠罩下，周遭公司行號開始採居家辦公或放無薪假，上班族人潮銳減，尤其附近大型公司、學校只有英業達、銘傳大學，長期撐不下來，加上疫情影響，可能導致最終熄燈；此外，鄰近的劍潭路布列德麵包也已於3月27日關閉。

麥當勞總部回應：「台灣麥當勞基於整體商業考量，承德三餐廳將於2020年3月31日起結束營業。消費者可下載麥當勞歡樂送APP或撥打4066-6888，透過歡樂送服務訂餐；造成不便，敬請見諒。」

麥當勞承德三餐廳今（31日）已拆除。（吳奕萱攝）

(中時 )