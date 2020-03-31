1958年柏村國小落成典禮，由學生代表剪綵，圖中為胡璉司令官，左一為郝柏村將軍。（柏村國小提供）

1958年柏村國小落成典禮，圖中為胡璉司令官，中左為郝柏村將軍。（柏村國小提供）

郝柏村將軍在2016年11月10日專程回到柏村國小，與師生開心暢談往事。（柏村國小提供）

郝柏村將軍在2016年11月10日專程回到當年一手興辦的柏村國小。（柏村國小提供）

許雪芳校長在去年3月，代表學校到郝柏村將軍家裡拜訪。（柏村國小提供）

「我們相信，郝爺爺的天堂筆記本應該很精采，《柏村精神》將繼續發揚光大，永垂不朽」金門柏村國小師生170人今（31）日以合唱第1代校歌和默哀方式，表達對昨天辭世的創校人郝柏村將軍無盡的悼念和追思。

坐落於料羅灣畔的柏村國小，是1957年金防部司令官胡璉下令以砲兵指揮部指揮官郝柏村為名興辦的學校，為金門著名的「將軍國小」之一，半世紀來書聲琅琅不斷，培育許多各行各業優秀人才。

今天上午11時，該校全體師生和家長會長謝永木、金湖鎮長陳文顧等人，以感恩和虔敬的心情出席「天堂的爺爺~柏村國小紀念郝爺爺追思會」，在料峭仲春中追憶郝將軍在2016年11月10日專程回到當年戎馬倥傯中，一手興辦的柏小校園，與師生開心暢談的溫馨往事。

501班呂昱錡和401班李立忻2位同學朗誦追思文：「郝爺爺逝世消息傳來，柏村國小全體師生同感悵然傷悲。今天我們表揚優秀兒童的同時，更要特別感念郝爺爺對柏村國小貢獻，給了柏村國小一甲子的春風榮耀，不論那個年代政治立場為何，郝爺爺一生如郝龍斌市長所言，從出將入相、報效國家，可簡化為「出生入死、奉獻一生」八個字作為表述。我們相信，郝爺爺的天堂筆記本應該很精采，「柏村精神」將繼續發揚光大，永垂不朽、歷久彌堅～祝福郝爺爺天堂路好走。」傳達全體師生對郝爺爺無盡的感念和祝福。

一身黑色素妝的校長許雪芳帶領全體師生，在《天空中最亮的一顆星》音樂聲中默哀一分鐘，輕柔的音符掠過校園各個角落，籠罩住一片感傷氣氛。雖然大家都戴著防疫口罩，泛紅眼睛仍流露許多不捨和懷念。

許雪芳表示，郝將軍心繫教育，去年3月她代表學校到他的家裡拜訪，郝伯伯特別要她轉告小朋友說，他有牢記蔣總統的交代，辦好國民教育，投注心力培育國家棟樑，也希望小朋友都能在學校學習愛國、助人、愛人、禮貌，成為貢獻國家社會的好人才。

(中時 )