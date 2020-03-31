吳斯懷IG由小編角度觀察吳斯懷，表現趣味。（取自吳斯懷IG）

國民黨立委吳斯懷屢次因發言跟質詢稿引發外界爭議，近期他為了扭轉形象，推出臉書，就是為了讓形象也能年輕化一些，今天連年輕人最流行的Instagram（IG）帳號都上架了，IG上他自稱「大番薯」，小編則是「小蕃薯」，從小編的角度來紀錄吳斯懷的日常生活，與臉書紀錄問政成果風格相區隔。

吳斯懷的IG帳號叫「大小蕃薯🍠の上班日常」，帳號名稱為「tellmehuai」，取諧音「tell me why」，由於吳斯懷時常被網軍攻擊，言論時常遭到外界誤解，懷疑他為什麼這麼說、為什麼這麼做，所以取「懷」諧音why，希望能夠化解外界的誤會，讓大家了解私下的他。

所以這次從小編的角度觀察吳斯懷的生活日常，用少女心的圖案點綴67歲退休將軍的日常，讓他看起來沒這麼嚴肅。目前帳號剛開啟，有8則貼文，紀錄吳斯懷生活的小事，比如吃午餐、戴口罩、搭電梯等日常反應，小編希望能夠呈現吳斯懷私底下慈祥的一面。

(中時 )