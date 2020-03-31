大陸電商巨頭阿里巴巴擬拓展物流版圖。路透引述知情人士透露，阿里巴巴計劃收購大陸快遞公司韻達控股至少10％的股權，這將成為阿里對大型快遞企業進行的第5筆投資。

消息人士透露，阿里希望從韻達的控股股東、創辦人夫婦聶騰雲和陳立英手中收購股份。據悉，聶騰雲夫婦持有韻達52.19％的股份。按韻達30日在深市收盤價每股人民幣（下同）28.01元計算，阿里擬收購的股份價格至少為7.9億美元。

另一名知情人士透露，阿里計劃收購的韻達股份或超過10％，最高可能達15％。據悉，阿里在之前已收購少量韻達的股份，但因收購比例低於披露門檻，故雙方均未有向外公布。

此一消息公布後，韻達31日股價漲停鎖死，收報30.81元，上漲2.8元，漲幅10％。

總部位於上海的韻達，於2016年借殼上市，公司通過菜鳥與阿里合作。市場估計阿里本次的收購，相信是尋求在快遞市場獲得更大話語權。

約一年前，阿里以46.6億元收購申通快遞14.65％的股份。隨後，申通控股股東還同意在未來3年，授予阿里再購買申通31.25％股份的權力。而在投資申通前，阿里還收購了3家中國大型快遞公司的少數股權，分別為圓通、百世和中通。

(工商 )