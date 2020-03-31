國內首檔網路資安-國泰網路資安ETF（00875）已於3月30日掛牌上市，伴隨著國際股市回穩，31日股價爆量上揚，收20.02元小漲0.55％，成交量達24,540張，成交值4.92億元，相當受到市場關注。

證交所表示，國泰網路資安ETF其標的指數為納斯達克指數公司，於2010年底發布的「納斯達克ISE全球網路資安指數」，主要投資於全球網路資訊安全防護相關的軟硬體開發及服務供應商，鎖定物聯網時代下資安需求成長趨勢。

今年以來新冠肺炎疫情使得許多公司陸續改採分區異地辦公或分批在家工作，隨著遠端工作、視訊會議及網路教學等需求快速成長，雲端資料外洩風險也同步增加。

無所不在的駭客攻擊，向來是各國政府與民間企業資安監控的重點，為防杜資安漏洞及威脅，全球資安服務需求不斷提高。根據國際數據資訊有限公司IDC的預測，2018～2023年間資安管理服務市場規模將以每年約14％的幅度成長。

科技越進步，資安防護機制更需要同步升級。國泰投信ETF經理人游日傑指出，3月以來全球股市恐慌下殺，使美國科技業自高點修正約30％，但資安相關股票，如FireEye、防特網等軟體防護及防火牆技術的公司，近期股價已出現止跌反彈走勢，以逢低布局、長線投資為目標者可以留意該產業相關股票的後市表現。

國泰網路資安ETF投資組合，囊括全球將近50檔資安產業相關股票，提供投資網路安全產業的新選擇。

(工商 )