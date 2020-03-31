受到新冠肺疫情衝擊，全球矚目的東京奧運已確定延至明年，而連帶今年主攻東奧商機的2020 FOOD TAIPEI台北國際食品展亦展延至12月開展；屆時將呈現食品產業上中下游完整供應鏈，建構全球優質食品產業生態系。

貿協指出，台北食品展原訂今年6月17日至20日舉辦，受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，主辦單位外貿協會、台灣食品暨製藥機械工業同業公會、台灣包裝協會、展昭國際企業股份有限公司共同決議，基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全，顧及參展效益與維繫FOOD TAIPEI系列展品牌形象，決定延期至12月17日至20日在南港展覽館1、2館舉辦。

針對一年一度食品展至年底，貿協將增加更多日、韓及新南向國家、中東與非洲等新興市場買主來台參觀採購；此外，也將在台灣經貿網首頁推出線上展覽，同時透過外貿協會63個駐外單位廣邀全球買主參加視訊採購洽談會，讓展覽行銷不因延期而間斷，並為12月的展覽暖身。

(工商 )