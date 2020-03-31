新冠疫情延燒，不僅是宅經濟崛起，連同「宅運動」也因為「抗疫」需求而帶動新商機，兆豐銀在31日宣布，將同步聯手5大運動品牌展開刷卡現金回饋大放送，刷卡不分門市或網購皆可加碼5％回饋，倘若搭配e秒刷網購最高3％回饋，更可讓整體回饋直衝8％，這是兆豐銀繼餐飲外送、網購之後，再瞄準運動領域強打新一波現金回饋行銷。

兆豐銀指出，包括迪卡儂、摩曼頓、山頂鳥、城市綠洲及墾趣，都在兆豐卡回饋範圍。對於看好疫情所帶動的「宅運動」商機，兆豐銀分析，現在民眾對密閉室健身房望之卻步，卻意外帶旺宅運動商機崛起，許多人為了增強免疫力，紛紛開始在家自主訓練或到戶外登山健行，相關運動用品銷量順勢攀升。

根據兆豐銀對國內運動產業市場評估，每年商機約1,000億元，自疫情爆發以來，包括瑜珈墊、啞鈴、拉力帶、登山裝備等都成為熱門商品，顯見國人即便上不了健身房，也會自主強身健體，知名運動品牌，甚至透過手機應用程式，將教練宅配到府，讓民眾隨時能透過APP鍛鍊體能、提升免疫力。對於同時攜手上述五大品牌，兆豐銀行信用卡處長林中象表示，民眾宅運動需求激增的同時，每個人的運動喜好卻不盡相同，因此兆豐也同步攜手不同機能的店家，除了基本的體育用品，也將戶外機能、登山露營、甚至單車裝備等店家一併納入回饋範圍，目的就是希望全方位滿足卡友各類運動需求。

兆豐銀也觀察到，許多銀行同業已祭出運動刷卡優惠搶佔市場大餅，如台新銀行@GoGo卡網購UnderAmrmour服飾可享2.5％回饋；國泰世華KOKO卡則可享健身工廠、World Gym等健身場館消費加碼7％回饋。也有銀行推出運動信用卡，如永豐就依據持卡人每月燃燒的卡路里，作為紅利回饋倍數的依據，以每30元獲得1點紅利、每1千點可折抵70元計算，回饋率為0.23％，若該月燃燒3千卡路里，紅利就能獲得3倍回饋，換算下來回饋率將提高為0.69％。

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