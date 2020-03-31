爭取防疫商機，遠東集團旗下成品布廠宏遠(1460)投入高功能醫療用防護衣產品開發；宏遠總經理葉清來昨〈3/31〉日指出，新冠肺炎疫情延燒全球，其中攸關醫護前線人員安全保障的「防護衣」全球爭搶，醫療用防護衣需求上升，宏遠以機能布料的技術為基礎，進行醫療用布的開發，未來，宏遠除了擁有運動布料技術，還能有製造醫療級布料的實力，打入全新的市場。

宏遠目前主要營項為成品布90%、加工絲(DTY)8%；客戶群有Nike、Adidas、Patagonia、the North Face、Clumbia、Spyder等品牌廠。

據了解，宏遠目前正在研發的這件高功能醫療防護衣，是整合宏遠核心技術，從超撥水布料、防水透濕膜、到做成整件隔離防護衣，整個研發和製造能量都在台灣。

宏遠指出，考量未來防護衣市場趨勢，結合宏遠紗、織、染、成衣一貫化的研發能量及相關技術和全球布局的優勢，進行宏遠高功能醫療用防護衣產品開發案，希望能對全球防疫貢獻一份心力。

宏遠是以核心防水透濕技術，開發可符合P3防護衣等級的布料，搭配廠內成衣產線，先開發出一般適用P1等級的隔離衣，再以製作機能性服飾的經驗，調整止水條的契合度，開發P3等級的防護衣。

宏遠未來生產的防護衣，將依市場需求開發「重複使用型」和「拋棄式」防護衣。

葉清來指出，宏遠以機能布料為強項，近期新冠肺炎疫情肆虐，意外給了宏遠轉型契機，以機能布料的技術為基礎，進行醫療用布的開發。

(工商 )