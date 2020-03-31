南非一名男子，12歲時某天放學回家覺得喉嚨不舒服，沒想到接著短短幾天內病情就急速惡化，突然不能進食、無法入眠、還伴隨失憶、語言能力退化、四肢痙攣等症狀，醫生尚未找出病因，他就陷入昏迷，這一睡就是13年。

生於1975年的馬丁皮斯托里烏斯(Martin Pistorius)，過著植物人生活並持續了4年，白天由安養院照顧，晚上則由父親羅德尼(Rodney)接手，每2個小時他就得替兒子翻身，避免他罹患褥瘡；直到16歲那年，馬丁病情終於出現一絲曙光，他逐漸恢復意識，但依舊無法挪動身體，當時沒人知道他已能夠感知周圍的情況。

馬丁事後回想起當下恢復意識、卻不能言語的情況，坦言就像幽靈一樣，大家可以看穿他，但無論他內心多麼渴望得到關注，無論怎麼嘗試、用盡全力吶喊，依舊沒有人能聽見，甚至還曾聽到母親絕望說出，「如果現在結束這一切有多好」的話，讓他非常痛苦。

馬丁直到25歲那年，才終於有護理人員注意到他臉部出現細微表情，進而開始對他進行各種測試，證明他已恢復意識；經過訓練後，馬丁先是利用電腦與外界溝通、再慢慢重新鍛鍊身體的肌肉，成功克服種種困難後，終於能過著和一般人相同的生活。

生活重回正軌後，馬丁2008年認識了現在的妻子喬安娜(Joanna)，兩人生活十分幸福，馬丁2011年出版了個人自傳《Ghost Boy》(鬼男孩)，訴說自己多年的心路歷程，並在書中強調「不要低估信念的力量、愛與信仰的重要，不要停止夢想」。

鬼男孩馬丁

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(中時電子報)