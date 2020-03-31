台中市府民政局今年陸續啟用潭子生命紀念館、東勢殯儀館，並預計於8座納骨塔增設櫃位及神主牌位，汰換東海殯儀館火化爐空汙防制設備，加速「公墓綠美化」工程。市長盧秀燕表示，此次殯葬改革，不僅要解決「一櫃難求」問題，滿足民眾治喪需求，改善火化場空汙問題，保障民眾健康。

市府31日舉行市政會議，民政局長吳世瑋針對殯葬改革及執行現況進行專案報告。盧秀燕燕表示，生老病死人之難免，市府面對並認真處理，解決納骨塔櫃位不足問題，推動「公墓綠美化」，將公墓遷葬於納骨塔，讓公墓變花園，增加綠地環境。

市府推廣多元環保葬，包括樹葬、海葬等，讓市民人生最後一哩路走得圓滿尊嚴；同時，針對東海殯儀館火化爐空汙，市府藉由汰換空汙防制設備，加強改善周遭空氣品質。

吳世瑋說，潭子生命紀念館提供骨灰骸存放設施2萬5000個櫃位；東勢殯儀館則兼具環保與山林特色，讓山線鄉親有良好治喪環境；另為解決納骨塔櫃位不足問題，市府今年編列4150萬元，預計於8座納骨塔增設1萬499名骨灰櫃、721名骨骸櫃及神主牌位568位，滿足民眾治喪需求。

此外，市府今年起至111年，將汰換東海殯儀館8座火化爐及4套空汙防制設備，總經費1億5694萬元，今年已編列3923萬元，工程將分批進行，兼顧火化業務與市民健康。

太平區第一花園公墓2座納骨塔櫃位已飽和，將建設第3座納骨塔園，並改善殯葬環境；外埔區第二示範公墓也將增設骨灰骸存放設備，民政局會持續推動「公墓綠美化」政策；神岡區則將規劃無主聚寶盆，解決無主骨灰骸存放問題。

因應清明節掃墓措施，交通局長葉昭甫表示，市府自3月16日起，每周末提供免費掃墓接駁專車服務，並落實全車消毒、搭乘前量額溫、宣導戴口罩等防疫措施；台鐵、高鐵4月1日起將設置紅外線體溫感測器，體溫37.5度以上禁止搭乘，交通局也將加強車站消毒，提醒民眾注意。

有關連假疏運，國道已推出清明連假前兩週末(3月21日、22日、28日及29日)採單一費率再7折收費；台中市公有無柵欄路外停車場、汽機車停車格4月4日將暫停收費一日，交通局會隨時監測交通狀況，避免壅塞情形發生。

(中時 )