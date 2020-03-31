嘉義縣長翁章梁今31日偕同縣府團隊及心理師，與林姓居家檢疫者進行通訊服務。（呂妍庭攝）

31日嘉義縣政府關懷服務中心舉行「通訊無線、關懷無限」記者會，由縣長翁章梁偕同縣府團隊及心理師，與林姓居家檢疫者進行通訊服務。（呂妍庭攝）

嘉義縣目前仍維持零確診，但至30日止，尚在居家檢疫及居家隔離者共有432人，嘉義縣長翁章梁今31日偕同縣府團隊及心理師，與林姓居家檢疫者進行通訊服務，請專業心理師為民眾進行心理輔導，並呼籲有需要的民眾可利用嘉義縣政府關懷服務中心24小時關懷專線，讓社會支持力量，陪伴民眾度過疫情。

嘉縣關懷服務中心24小時都有專人服務，至昨天為止，CALL IN到關懷服務中心的電話數185通，CALL OUT電話數253通，其中派案協助處理為29位，今與翁章梁通訊的林姓民眾，21日從香港返台後，在檢疫期間舊疾復發深受痛風影響，因村里幹事每日關懷服務，得知林姓鄉親近期壓力大失眠，擔憂疫情嚴峻導致心情煩悶，因而尋求關懷服務中心協助。

關懷服務中心得知後，立即轉由布袋衛生所醫師進行視訊醫療服務，並送達藥物治療，心理方面也透過電腦與手機，由專業心理師進行通訊心理諮商，提供正確的防疫醫療知識，進而改善緩解失眠症狀及心理壓力。

翁章梁說，每位居家檢疫及居家隔離的民眾，都應該按照政府規定，一起共體時艱，14天的隔離期間，容易造成心理壓力大、煩躁焦慮，如加上原本身體就有疾病，這時社會支援就非常重要，建議可撥打關懷專線到縣府關懷服務中心，有相關心理師提供諮詢服務，至於身體疾病方面，縣府也啟動33家醫院視訊診療，讓民眾不用出門也能看病取藥，重申政府會持續當鄉親的後盾。

(中時 )