新冠肺炎疫情衝擊國內交通運輸產業，桃園機場捷運自疫情爆發迄今，運量已減少五成，連帶影響車站商家營業業績。為減少造成的產業連鎖衝擊，桃園市長鄭文燦於29日市府紓困專案會議中，指示各機關單位所提紓困方案需「有效、有感、即時」，並同意桃捷公司所提「各車站廠商2月至5月(共計4個月)減租50％措施」，桃園市政府及桃捷力挺沿線廠商和商家，期盼在疫情最艱困時刻，共同攜手度過難關。

桃捷公司針對「販賣店統包商」、「廣告商」、「商業空間承租商」、「商業辦公空間承租商」及「排班計程車業者」提出2月至5月租金減收50％措施；另外，也對「停車場業者」及「境外旅客單程票兌換業者」予以延長營運期間4個月。桃園市政府和桃捷公司在疫情嚴峻的當下，有效、有感、即時減少廠商營業成本，降低經營壓力。未來，也將視疫情發展檢討或再提出相關紓困策略，讓疫情產生之衝擊降到最低。

新冠肺炎疫情自今年1月底爆發迄今，桃捷公司在鄭文燦市長的指示之下超前部署各項防疫措施，其中也包括對沿線商家防疫作為的要求。從2月開始，沿線商家皆嚴格遵守「店面設備定期清潔消毒、員工戴口罩以及員工自主健康管理」等防疫作為。桃捷公司力求機場捷運相關場域人員及員工，提供旅客最安心、放心且優質的服務，也懇切期盼民眾共同給予機捷沿線商家最大支持與鼓勵，多多消費幫助廠商一起共度疫情艱困時期。

(中時 )