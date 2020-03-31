「國標女王」劉真和死神搏鬥45天後，仍不敵病魔，於3月22日病逝，享年44歲，讓演藝圈好友萬般不捨，藝人海裕芬也在臉書曬出劉真昔日舊照悼念，更透露哭到說不出話，讓不少人淚崩。

海裕芬貼出劉真生前一起上節目的照片。（圖／海芬的大明星小跟班臉書）

海裕芬日前在臉書曬出劉真照片，只見多年前回到母校的她，除了身穿校服趴在桌上睡覺，還換上桃紅色連身褲與海裕芬逗趣互動，足以見得兩人的好交情，而她表示日前去靈堂悼念劉真時，更是一度哭到說不出話，在寫下要對劉真說的話時，海裕芬也多次用「你好討厭」形容劉真過去種種，卻也彷彿聽到劉真用甜美聲音回應：「唉喲！不要這樣嘛」，更不忘向劉真喊話「老師就好好的，好好的休息吧！我們會把妳擔心的也照顧得好好的」。

對此網友也紛紛回應：「劉真老師總是對每個人都親切微笑點頭，讓人好溫暖 好不捨她離開」、「最後一句話令人瞬間紅了眼眶。真情真意，真心感動」、「只希望劉真老師安心的走，在天上開心的繼續跳舞」。

(中時電子報)