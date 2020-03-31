60歲的郭姓男子29日到蘆竹街上排隊買口罩，疑似不滿前方排隊林姓女子未跟上隊伍，出言不遜，林女解釋要給店家留空間，竟引爆郭男怒火飆髒話，甚至恫嚇：「馬的，K你我跟你講！」警方獲報調查，郭男辯稱是一時衝動，也願意道歉，林女也不願追究，但郭仍被依恐嚇罪嫌送辦。

林姓女子在網路發文，稱29日近10點在蘆竹區南崁路上排隊買口罩，因正好在連鎖藥妝店門口，她不願因排隊擋住店家出入口，特別留下能夠讓人進出的空間，跟前面的人保持一段距離，卻引發後面郭姓男子的不滿，雙方發生衝突。

林女為自保，拿出手機拍郭男蒐證，豈料引爆郭男怒火，髒話連珠炮冒出質疑為何要拍他，林女稱：「拍你不講道理！」郭男竟恫嚇：「講那麼多沒用！馬的，K你我跟你講！」林女將影片和情節放上網。

蘆竹警方獲悉主動調查，通知雙方到案，林女表示不願就公然侮辱一事提出告訴，郭男則坦言一時衝動，事後也表示願意道歉，但因恐嚇是公訴罪，警方仍依法將郭男函送桃園檢察署偵辦。

(中時 )