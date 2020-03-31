時代力量立委邱顯智今日接受記者訪問表示，執政黨目前對於無薪假仍無要求企業強制通報，以致根本無從掌握實際狀況，政府應想辦法盡快補足法規漏洞，否則萬一經濟不見起色，問題恐會越來越嚴重。

台北市中山區北安路上的板信銀行昨日上午發生搶案，歹徒持槍搶劫，得手80萬元後逃逸，目前正由警方追緝中。

國民黨立委葉毓蘭今日上午表示，受新冠肺炎疫情影響，許多產業都受到衝擊，未來失業問題恐會越來越嚴重，一旦刑事犯罪率上升，恐引發「模仿效應」。且目前居家隔離政策，又要求警力支援監控，擔心造成警力排擠。

民進黨立委何志偉接受訪問表示，無法認同葉毓蘭所提出經濟下滑會影響到治安的說法，並指出台灣經濟還是OK，且振興方案都有針對勞工提出紓困政策，不會讓大家受到無薪假、減薪的對待。

邱顯智指出，犯罪有很多成因，不見得完全是經濟問題。而充實警員裝備、強化警力，也是治安工作的重要一環。但警政署近期所採購的防彈背心未通過抗彈測驗，若廠商在6月前未能如期交貨，基層警員恐要將防彈背心共用，陷入肉身抗彈處境。

(中時 )