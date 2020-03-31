如果以2008年金融危機為鑒，那麼市場可能會迎來又一輪破壞性的美元強勢。美元在3月中旬飆升了9%，從3月9日開始的10天裡，美元兌幾乎所有其他貨幣都大幅升值，因為企業和銀行紛紛買入美元，以償還債權人、貿易夥伴和供應商的債務。投資銀行預估美元指數可能飆到120。

美元是全球商業和投資的首選貨幣，在所有外匯交易中占比高達90%。美元匯率的飆升是個壞消息，因為它迅速收緊了金融狀況，加劇了政策制定者正努力預防的問題。

自3月23日以來，隨著聯準會(Fed)再次降息，向金融體系注入數兆美元，並與其他央行開放貨幣互換額度，以緩解海外美元壓力，目前美元升勢已經消退。貨幣互換利率已趨於穩定，股市正再度回升。

但如果這只是美元升值道路上的一個暫時停頓，而非完全停止呢？布朗兄弟哈里曼銀行（Brown Brothers Harriman）策略師Ilan Solot等人預計美元將再次走強。Solot 2008年曾在Fed擔任外匯交易員。

他表示：「政策制定者從上一次危機中很好地理解了資金短缺問題，他們已急於解決這個問題，但此次危機很可能會對實體經濟造成衝擊。」

現在美元走高也符合所謂的美元微笑（Dollar Smile）理論。該理論由摩根士丹利（Morgan Stanley）前策略師Stephen Jen提出，認為美元在艱難時期會走強，因為投資者會湧向安全、流動性強的資產。

隨後，隨著美國經濟增長放緩，迫使Fed降息——微笑的底部，該指數下跌。隨後隨著美國經濟引領全球增長反彈，該指數再次上升。

Jen目前管理著對沖基金和諮詢公司Eurizon SLJ Capital，他預計美國經濟將在今年年底前全面復甦，而歐洲要到明年年底才能恢復到2019年底的GDP水平。他補充稱：「我們曾站在美元微笑的左側，但在2020年下半年和2021年的大部分時間裡，我預計我們將轉向美元微笑的右側。」

當然，Fed的資產購買、數兆美元的現金注入和與外國央行的互換將有所幫助。但它可能會停滯不前。

美國銀行指出，在一個每日6.6兆美元的市場，美元參與了全球90%的外匯交易，並補充道：「事實是，如果人們急於持有美元，Fed就無法平衡供需失衡。」他們預計美元指數最終將從目前的102升至120，不過何時能觸及還未確定。

(中時電子報)