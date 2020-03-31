春暖花開，春天草木生長旺盛，環保署舉辦2020永續地球年春耕植樹活動，因應新冠肺炎防疫需求，這次特採「你登錄 我種樹」網路活動，民眾依圖示區塊自行點選（每人登錄5株），活動期間4月1日至4月10日，數量有限，額滿即止。民眾完成登錄，並於願景區寫下您對環境之期許，環保署協助種植外，並即代您捐贈新臺幣50元予慈善團體做公益，期帶動全民植樹淨化與美化環境風氣，達以愛心植樹護臺灣。

環保署表示，這次活動選定新竹縣竹北市斗崙空氣品質淨化區辦理，主要種植桂花、春不老、杜鵑、七里香、茶花及番茉莉等約5,000株，該署邀請熱愛臺灣這片土地的民眾、企業與政府單位共襄盛舉，於活動結束後，該署將統一協助種植，並將植樹成果於網頁中展現，供民眾上網查詢。

您今天種樹了嗎？種樹降溫看似再簡單不過，但愛地球、救地球就是這麼簡單！多種一棵樹，就是為地球降溫多加一把勁。環保署指出，植樹是一項無悔的政策，該署已將植樹納為例行重點工作，並已持續推行20餘年，希望藉由植樹之實際行動來落實環保思考全球化、行動本土化的理念，讓臺灣綠意更盎然。

環保署指出，今天所種的樹木將逐年成長茁壯，讓民眾有植樹淨化空氣及減少溫室氣體之使命感，也更愛這塊土地，進而推廣至全臺各角落，一起響應植樹改善環境品質，留給下一代空氣更清新乾淨的地球，並做好維護管理，讓我們共同為環境盡一分心力大家攜手朝向淨化、綠化、美化等目標邁進。網路活動登錄開放時間自4月1日至4月10日止。

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