KPMG：台商可考慮關係企業間借貸 15:262020/03/31 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸各地近期陸續積極復工，然而全球經濟要回到正軌，恐怕還需要一段時間。 面對市場銷售下滑、應收帳款收回風險提高、屆期債務待償付、工資與租金等大量固定成本持續發生，正嚴重考驗大陸台商現金水位管控能力。 KPMG安侯建業聯合會計師事務所China Practice會計師劉中惠表示，若台商考量時效性與資金成本，又不想增資被綁住，或可選擇「關係企業間借貸」這條路應應急，但借款金額有限制，台商還是要留意相關規定並諮詢專業人士。 (工商 ) #聯合 #大量 #台商 #KPMG #關係企業 也許您會感興趣 推薦閱讀 切割大陸台商 台灣經濟受傷 01:142020/03/27 論壇廣場 KPMG安侯建業 WFH全面上線 10:202020/03/27 財經 KPMG：銀行業應留意稅務管理三件事 11:342020/03/27 財經 雲朗 老爺 凱撒 3飯店自救 合撒上億送員工 04:102020/03/28 財經焦點 比亞迪：刀片電池已進入大量生產階段 17:242020/03/29 財經 竹科帶動年輕人敢生 新竹地區幼兒比例高 20:142020/03/29 財經 疫情重創銀行業 KPMG：銀行業留意稅務管理 04:102020/03/30 投資理財 《台北股市》震盪劇烈，高殖利率族群逢低布局 09:262020/03/30 財經 中油五股地下油管爆裂 貨車成火球駕駛千鈞一髮跳車 13:172020/03/30 社會 防資金斷鏈 KPMG建議台商或考慮「關係企業間借貸」 14:032020/03/31 財經 財經熱門新聞 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 即時 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 口罩3.0快來了 不必預購直接到超商插卡領貨 - 即時 - 工商 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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