大陸各地近期陸續積極復工，然而全球經濟要回到正軌，恐怕還需要一段時間。

面對市場銷售下滑、應收帳款收回風險提高、屆期債務待償付、工資與租金等大量固定成本持續發生，正嚴重考驗大陸台商現金水位管控能力。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所China Practice會計師劉中惠表示，若台商考量時效性與資金成本，又不想增資被綁住，或可選擇「關係企業間借貸」這條路應應急，但借款金額有限制，台商還是要留意相關規定並諮詢專業人士。

(工商 )