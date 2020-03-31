奎克生技公司31日在新竹科學工業園區記者會中宣布，成功合作開發出比現有標準檢驗靈敏度高出10倍的「新型數位PCR檢驗技術及試劑」，能精確檢測出十分微量的新冠肺炎病毒，減少檢驗的「偽陰性」，避免讓帶有病毒者四處活動而造成防疫破口，提升疫情管控能力。該檢驗正與國內外醫學中心合作進行臨床驗證，並向政府申請許可，以儘快加入防疫行列。

奎克公司技術處處長味正唯博士表示，此項奎克專利的超高靈敏數位定量核酸檢測技術，係整合生物科技與光電半導體技術所開發而成之新型雙功能dqPCR檢測平台，搭配奎克高敏定量基因檢測晶片DigiChip，能夠同時涵蓋標準定量(qPCR)以及數位定量(dPCR)兩種核酸檢測，並能在90分鐘內同步完成6個檢體檢測，兼具效率及靈敏度。而其新冠病毒檢驗試劑，則採用美國疾病管制與預防中心(CDC)所訂定之新型冠狀病毒檢測標準。

新竹科學工業園區王永壯局長表示，竹科具有全球頂尖之半導體、光電及資訊科技，他很高興奎克公司團隊能將生物科技與竹科優勢結合，開發出高靈敏度的雙功能數位PCR，並應用到新冠肺炎病毒檢測，為防疫盡一份心力。目前歐美疫情方興未艾，希望速度能夠加快，把台灣科技推進國際舞台。

奎克公司味處長表示，該研發團隊過去幾週日夜趕工，已順利完成多項實驗及測試。根據實驗數據顯示，奎克新型數位PCR針對新冠病 毒之檢測濃度可達到小於3個拷貝數以下，比目前標準 RT-PCR檢測靈敏度提高10倍，且檢測專一性及重覆性均佳，線性範圍更高達8 Logs，目前正和新光醫院及美國加州醫學中心合作，希望在最短時間內完成進一步的臨床驗證及審批。

奎克公司進一步說明，此項「高敏定量」dqPCR檢測技術，比「定性」的標準RT-PCR檢測技術更能提供精確的檢測結果，且因為是高敏定量，可以從連續數次檢測的比較中，看出病毒載量的變化，因此除了做為確診之依據外，也可監控醫療過程各階段之訊息，對新冠肺炎病患之治療及照護應有很大幫助。

此外，新冠肺炎病毒檢測的另一個問題，則是檢體採樣的困難及差異性 大，而奎克新型數位PCR除了高靈敏度外，也可運用於血液檢體，就血中極低 的病毒濃度進行高靈敏度的液態活檢 (liquid biopsy)，若經進一步臨床測試驗證，就可使用標準化的血液採檢，避免傳統咽拭子採檢困難及誤差的問題，對 於新冠肺炎病毒採檢之準確性會有很大幫助。

過去一年來，奎克與新光醫院合作已運用此項 雙功能dqPCR液態活檢技術，進行癌症病患治療之追蹤，以連續高敏定量的血液核酸檢測，做為病程判斷、療效評估、抗藥性及治療方案之重要指引，業已獲得良好的進展，並與國際藥廠洽談合作中。

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