威宏-KY（8442）31日公布2019年度合併營收64.58億元、年增7.09％，稅後淨利2.12億元、年增1.32倍，雙創歷史新高，EPS4.2元，高於2018年度1.83元。威宏表示，2019年度營運，主要受惠於輕奢品與運動配件的需求成長、新客戶、新產品挹注，及併購綜效顯現等三大因素，使得2019年度營運規模提升，且年度獲利也跟著提高。

展望2020年營運，威宏透露，由於輕奢與運動周邊消費市場，及行李箱需求，因新冠肺炎疫情擴及全球，使得威宏今年前二月合併營收9.73億元、年減23.31％。威宏強調，由於目前集團旗下產線復工狀況良好，後續將因應疫情變化，適度調整營運方向，並採取相關應變措施，因應市場變化。

威宏2019年度合併營收64.58億元、稅後淨利2.12億元，分別較2018年度成長7.09％與1.32倍，雙創歷史新高，EPS4.2元，高於2018年度1.83元。

威宏表示，公司除了受惠2019年輕奢品及運動周邊配件的市場成長外，亦同步新增客戶及既有客戶增加新品訂單，加上併購綜效逐步顯現，三大因素帶動2019年營運進入高峰期。

此外，威宏2019年度毛利率，因幾個東南亞生產基地，透過管理改革，及導入自動化，順勢提高生產良率，帶動2019年度營業毛利率17.48％，高於2018年度15.15％，2019年度營業利益2.5億元、年增209％。

威宏說，公司未來新廠產線與併購事業，亦將依循新的管理模式，來縮短產線學習曲線，加速集團生產效率，待未來市場需求回升及擴廠與改善管理的效益，將可立即顯現。

威宏透露，集團仍持續尋找併購對象，主要條件仍將以提升集團垂直整合、原始產品製造公司，及報酬率導向，為公司評估要件，目前公司在手資金充裕，在產業景氣低迷的情況下，有機會以較優渥、高性價比的條件收購，進而擴大集團營運，有助產業逆風階段，更具規模優勢。

(工商 )