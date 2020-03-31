因應全球疫情延燒，為滿足民眾無法出國卻想買免稅品的願望，免稅店龍頭昇恆昌31日宣佈昇恆昌宅配網（Ever Rich to Home）4月6日全新上線，由昇恆昌吸收所有稅金，上千種商品皆是免稅價格，不必出國就能購買免稅品，並提供宅配到府服務，同步推出線上會員兩大現折優惠與獨家限量的滿額好禮，首次下單就享現金折抵，價格比百貨母親節檔期還划算。

網路購物已是各行各業必備的戰力，宅經濟發燒促使零售產業加速加入電商戰局，昇恆昌趁勢將全新昇恆昌宅配網提前上線，提供消費者更方便、多元化的服務，商品種類與品項亦將從現有千種持續增加。

昇恆昌表示，防疫推升宅經濟，民眾減少至實體通路消費，線上購物正夯，為方便民眾免出國、免出門，在家就能購入免稅夢幻逸品，昇恆昌提前推出全新宅配網的貼心服務。昇恆昌宅配網囊括上千種商品，國際精品、時尚名品皆能以低於市場行情價入手，滿額再送品牌獨家贈品；香水與美妝保養品更有獨家免稅大容量特惠組，豪華陣容超越百貨母親節檔期。

昇恆昌表示，甚至還有常年不折扣、台灣未上市的獨家商品都在昇恆昌宅配網齊聚一堂；昇恆昌宅配網號稱「不用再出門人擠人」，尤其疫情當前政府鼓勵「社交距離」防疫，推出線上會員獨家購物優惠與宅配到府服務，免稅價再享「首次下單現折200」、「滿4,000現折200，累折無上限」，以及線上獨家限量的三重滿額好禮等，如有昇恆昌聯名卡還能再享9折起優惠，若是選擇至內湖旗艦店自取再加贈5%回饋券，折扣後相當於市價七折起，下單後進行付稅流程，約2-14天後宅配送到家。

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