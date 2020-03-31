28日時傳出觀光局桃園機場旅客服務中心的一名男員工（案269），因身體不適就醫後確診為新冠肺炎病例，不過沒有出國歷史，因此推斷為因為接觸確診旅客而被感染，隨後就被爆出是因為「拍馬屁」要幫交通部觀光局主管的兒子（案277）接機，才會被傳染到新冠肺炎，不過現在案情出現大逆轉。

先前傳出案269、案277關係非常好就像叔姪一般，才會跑去接機，但根據《聯合報》報導，有知情人士透露，案269是一年一聘的約聘人員，工作非常認真，僅知道是要去幫忙接待觀光局長官的兒子，其他都不知情。

知情人士更指出，當時帶案269去接待的張姓主管至經都沒有受到任何關注，外界所謂的「感情好得像叔姪一般」，指的是張姓主管及案277，而非身為約聘員工的案269。

據了解，案269曾對友人表示，他並不知道長官兒子已經發燒，如果能提前得知的話，雖然會硬著頭皮跟主管一同去接機，但絕對會保持距離，但現在不只自己遭到傳染，就連自己五歲也遭到傳染，目前2人一同住進負壓隔離病房，他也對於讓小孩遭到傳染非常痛心，也很擔心小朋友肺部尚未發育完全會留下後遺症。

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(中時電子報)