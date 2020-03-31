小S與蔡康永過去主持《康熙來了》，是很多七、八年級生心中難忘的回憶，兩人前年重金合體主持陸綜《花花萬物》，每集製作費高達6千萬，讓許多觀眾驚喜《康熙》回歸，該節目製作人B2年初也在婚禮上透露已與優酷簽下《花花萬物2》新年度合約，無奈因新冠肺炎來攪局，節目意外停播。

問到此事，小S表示：「節目不是永久停播，是順應疫情，擔心工作人員健康，才暫時先不錄影，之後會視疫情狀況，再決定何時開錄。」《花花萬物2》收視開紅盤，不僅曾創造1.2億點擊率好成績，每集邀請巨星也屢屢創造話題，例如飛輪海昔日成員炎亞綸，就與辰亦儒、汪東城分別在同天參加不同場節目錄製，關於「不是朋友」的議題也在播出當天引發熱議。

而《花花萬物2》最新一集則邀請蕭敬騰上節目，小S不改犀利作風，詢問對方「你的女朋友就是你的經紀人吧」，蕭敬騰一度面露驚慌，令人彷彿重回當年《康熙》錄影現場，停播消息一傳出，令粉絲相當惋惜。

(中時 )