台中銀（2812）今（31）日召開線上法說，在「穩增長」策略奏效下，2019年獲利逆勢創高、資本適足率（BIS）達法定標準。展望2020年，面對疫情衝擊全球經濟、降息壓縮利息收益，公司放款將慎選熟悉的高收益業務、追求量能穩健成長，盼持續挹注營運成長動能。

台中銀2019年淨收益120.95億元，年增3.47％，其中手續費收入31.52億元，年減3.79％，財管手續費21.25億元，年減5.18％。不過，稅前淨利52.06億元，年增9.39％，稅後淨利43.19億元，年增7.78％，每股盈餘（EPS）1.16元，優於前年追溯調整後的1.12元。

台中銀副總經理劉國俊表示，去年有鑑於中美貿易戰、英國脫歐等經濟展望不樂觀，加上困擾的資本適足率（BIS）不足問題，台中銀調整資產及放款策略，積極吸收外幣資產及放款，並淘汰低利差放款，使放款業務及存款餘額雖有下降，但獲利則反向提升。

台中銀去年底存款餘額5849億元，年減0.73％，其中外幣存款558億元，年增5.48％。放款餘額4410億元，年減3.75％，其中台幣、外幣放款分別年減4％、1.04％。企金2254億元，年減4.61％，消金2156億元，年減2.84％，但其中個人消費性貸款年增10％。

台中銀去年底存放比自77.92％降至75.59％，存放利差自1.75％提升至1.77％，淨利差（NIM）略降至1.2％。逾放比自0.45％降至0.31％，備呆覆蓋率自317.95％提升至475.54％，合併資本適足率自13.01％提升至13.91％，第一類資本適足率自11.79％提升至12.77％。

展望今年營運，劉國俊表示，新冠肺炎疫情延燒衝擊全球經濟活動，原擔心中國大陸供應鏈斷鏈，如今擔憂歐美消費動能消失，今年經濟勢必陷入苦戰。而歐美及台灣央行雙雙降息，對銀行利息、手續費收入造成負面影響，股市轉弱亦可能使投資部位績效不理想。

劉國俊表示，台中銀去年獲利成長達標，資本適足率亦達法定標準，提升承作業務空間，因無法預期疫情會延續多久，放款業務雖轉為追求量能穩健成長，但會慎選客戶及種類，如都更危老等較熟悉的業務，以及紓困等著重擴大內需產業業務，盡可能彌補潛在損失。

(時報資訊)