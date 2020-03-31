防疫演練適遇真實狀況發生！台中市警察局第四分局演練立即上陣。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市府警察局第四分局南屯派出所，26日傍晚接獲線報前往南投縣埔里鎮查緝失聯移工，剛好遇到該分局正在防疫演練，當場查獲時先讓6名失聯外籍移工戴上口罩並提供酒精消毒雙手，順利將6名移工帶返所後，特別隔開全員進出路線，使犯嫌與員警可以達到安全隔離，實證分流偵訊的效果。

疫情升溫，身處維護治安第一線的員警也暴露在高度風險之中，各項防疫措施成為標準作業程序的一環，南屯派出所近日循線查獲失聯移工，出發前即整備攜帶全新的口罩及消毒酒精備用。

查獲當場即讓失聯移工戴上口罩，經逐一調查身分並確認無相關旅遊史及接觸史，將移工們帶返派出所後，依據先前所規畫分流進出路線、完成量測額溫確認皆無發燒情事，再對6名移工提供酒精消毒，警詢後依入出國及移民法移送移民署台中市專勤隊等待遣返。

南屯派出所所長周景彬表示，員警前往醫院、執行取締酒駕及居家檢疫對象訪視，皆需全程佩戴口罩防護；犯嫌如為新冠病毒居家檢疫或隔離對象，通知衛生單位派遣救護車協送至預設之適當偵詢處所，員警偵辦流程則依因應《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》偵辦刑案注意事項辦理。

(中時 )