勤美(1532) 2019年集團合併營收137億元，稅後獲利5.08億元，年減逾72%，EPS1.32元。法人表示，在中美貿易戰及中國車市不佳的因素影響下，相較於其他汽車部品相關製造商，勤美金屬成型事業表現穩健，董事會已決議每股配息0.6元。

勤美表示，金屬成型事業2019年第四季在新開發客戶逐步進入量產，再加上需求回升，整體鑄件出貨量預計會逐漸提升，長期而言在大陸推動環保政策帶動下，有利勤美在市占率將進一步提升。

勤美2020年前2月營收14億元，年減少35%，主要是受到新冠肺炎疫情延後開工影響，由於勤美在企業社會責任及環安衛取得多項獎項，復工進度迅速，蘇州廠復工率已達100%，天津廠復工率已達85%，目前正加班趕製國外客戶的訂單需求。

就中長期來看，大陸推動環保整改、淘汰落後產能政策；勤美為大陸少數具規模的鑄件廠，近年積極投入環安衛投資，可望趁機搶占市場。因應未來業務成長需求，勤美武漢新廠已開始建設，迎接新客戶新開發之訂單。

(工商 )