新冠肺炎疫情衝擊，桃園市31日宣布推出機捷各站商家全面調降租金五成、今年底前有效建照主動展延二年等方案因應。其中，機場捷運自疫情爆發迄今，運量已減少五成，桃捷公司提出各車站廠商2月至5月減租50%，讓疫情的衝擊降到最低。

此次受惠於桃捷公司2~5月降租五成的廠商包括捷運站商家、販賣店、商業及辦公空間租客、廣告看板商、排班計程車業者等共11家廠商，較知名的業者包含如A1站的微風百貨、萊爾富便利商店等，另外，桃捷公司也對停車場業者、境外旅客單程票兌換業者，予以延長營運期間4個月。

桃捷公司表示，以有效、有感、即時減少廠商營業成本，降低廠商經營壓力，展現與。未來也將視疫情發展檢討或再提出相關紓困策略，讓疫情產生的衝擊降到最低。

此外，桃園市政府也推出「因應營建相關產業缺工，同意建築工期展延2年」紓困方案，今年12月底前，持有效建照者其建築期限自動展延2年，無需另行申請，讓業者有更充分時間完成工程，有效緩解營建產業缺工問題。

桃園市都發局長盧維屏表示，近年因前瞻基礎建設公共工程、民間廠房及住宅營造等需求提高，加上肺炎疫情影響，營建工地缺工嚴重，因人力供應不足而影響工期，因此將建築營業納入紓困振興方案對象。

(工商 )